Direct al interesse voor ontevreden Utrecht-keepers

Branderhorst maakte eerder deze zomer transfervrij de overstap van NEC naar FC Utrecht, waarbij expliciet werd aangegeven, dat een langer verblijf van Barkas geen optie was en hij het moest gaan uitvechten met De Keijzer. Nu FC Utrecht alsnog een contract met de transfervrije Barkas heeft gesloten, zien beide keepers onvoldoende sportief perspectief en hebben zij hun vertrekwens uitgesproken.

Wat De Keijzer betreft, heeft FC Utrecht aangegeven dat een vertrek bespreekbaar is, maar dat geldt niet voor Branderhorst. De doelman die vorig seizoen bij NEC na een goede voorbereiding werd geconfronteerd met de komst van Jasper Cillessen en een jaar op de bank zat, heeft er echter geen trek in om achter Barkas op de bank plaats te nemen en is van mening dat FC Utrecht zich niet aan de afspraken houdt.

