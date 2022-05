Premium Het beste van De Telegraaf

Ervaren coureur stapt even uit schaduw Mexico geniet: 'Pérez strijdt met Verstappen en Leclerc om wereldtitel'

Max Verstappen (R) geeft zijn teamgenoot Sergio Pérez een champagnedouche. Ⓒ EPA

In Mexico is de overwinning van Sergio Pérez in Monaco voorpaginanieuws. De in eigen land sowieso al populaire coureur stapte, in ieder geval voor even, uit de schaduw van Max Verstappen. Al lijkt er geen misverstand over te bestaan wie de absolute nummer één is bij Red Bull: WK-leider Verstappen.