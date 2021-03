Analyse: Oranje en KNVB vlees noch vis

Spelers van het Nederlands elftal dragen shirts met de tekst Football supports change. Ⓒ ANP/HH

Een statement om aandacht te vragen voor de wantoestanden in Qatar, de eerste interland van het Nederlands elftal in eigen land met publiek sinds 19 november 2019 tegen Estland (5-0), de eerste overwinning in de WK-kwalificatiereeks onder bondscoach Frank de Boer en een primeur voor Steven Berghuis met zijn eerste doelpunt in 23 interlands.