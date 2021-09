Sparta boekt tegen Fortuna Sittard eerste overwinning van het seizoen

Sparta begon uitstekend en zag die start na dik tien minuten bijna omgezet worden in een voorsprong. Lennart Thy kopte een goed aangesneden vrije trap uitstekend in, maar Yanick van Osch redde met behulp van de lat. Het bleek uitstel van executie, want binnen het halfuur hadden de Rotterdammers een 2-0 voorsprong bij elkaar gevoetbald.

Eerst schoot Bryan Smeet goed binnen na een voorzet van Sven Mijnans. Diezelfde Mijnans was even later ook aangever bij de treffer van Thy, die Van Osch met een diagonaal schot verraste.

Fortuna Sittard had niets in de melk te brokkelen en niet voor niets wisselde Sjors Ultee bij rust drie keer. Dat had het benodigde effect, want binnen een paar was het raak voor de Limburgers. Op aangeven van de net ingevallen Toshio Lake was het Mats Seuntjes die de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam.

Die goede start konden de bezoekers niet doortrekken en Sparta verdubbelde twintig minuten voor tijd weer de voorsprong via Emanuel Emegha, die met links uitstekend inschoot. Fortuna zette nog wel aan en testte een paar keer Maduka Okoye, maar de doelman hield het bij een tegentreffer.

Zodoende is er even lucht voor Sparta, dat in de eerste drie duels slechts een puntje verzameld had. Fortuna, dat nog een wedstrijd te goed heeft, staat eveneens op vier punten.