Einde seizoen voor PSV-aanvaller Maximiliano Romero

PSV maakte vrijdag bekend dat de 21-jarige Argentijn voor de rest van het seizoen aan de kant zal staan. Romero moet een operatie ondergaan en zal daarna maanden revalideren. Het is een enorme tegenvaller voor de jonge Zuid-Amerikaan, die in zijn nog prille loopbaan al vaker werd geveld door zwaar blessureleed.

Romero verliet donderdag al na 11 minuten het veld, bij de eerste keer dat hij bij PSV basisspeler was. Vorige week had hij in de eredivisie tegen FC Emmen als invaller in de blessuretijd het winnende doelpunt gemaakt (2-1).