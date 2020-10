Manchester United met invaller Donny van de Beek laat langs Newcastle

Bij Newcastle United werd de zege pas laat veiliggesteld: 1-4. Oranje-international Donny van de Beek viel een kwartier voor tijd in bij Manchester. Op dat moment was de stand nog 1-1.

Verdediger Luke Shaw van Manchester United werkte de bal al in de 2e minuut ongelukkig achter zijn eigen doelman. Halverwege de eerste helft maakte Harry Maguire gelijk.

De Portugees Bruno Fernandes miste in de 58e minuut een strafschop voor United. De middenvelder scoorde in de 86e minuut alsnog: 1-2. In blessuretijd werd het via Aaron Wan-Bissaka en Marcus Rashford ook nog 1-3 en 1-4.

Manchester United heeft na vier duels zes punten. Newcastle United heeft een punt meer, maar had daar ook een extra wedstrijd voor nodig.