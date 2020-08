Albers: ’Het is niente, nada, niks met Alexander Albon bij Red Bull’

Alexander Albon (l) met Max Verstappen Ⓒ ANP/HH

Christijan Albers is van mening dat Alexander Albon echt de verkeerde man is naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Dat vertelt de voormalig Formule 1-coureur in De Telegraaf-podcast onder meer over de situatie bij de Oostenrijkse renstal. „Dit gaat hem niet meer worden”, laat hij weten na de GP van Spanje. Ook de dubieuze dubbelrol van Toto Wolff komt ter sprake.