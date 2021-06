Guus Til wil bij Feyenoord slechte jaren vergeten

„Lekker dit, ik hoef geen Engels meer te praten”, opent hij met een glimlach. „De afgelopen twee jaar zijn niet gelopen zoals ik had gewild. Ik denk ook wel dat het een beetje ongelukkig is verlopen. Door omstandigheden kwam het er niet uit. Twee van zulke jaren zijn niet goed voor je zelfvertrouwen. Dat gaat knagen. Je gaat twijfelen aan jezelf en zoeken naar redenen waarom je niet speelt.”

Til denkt dat hij bij Spartak Moskou en ook bij SC Freiburg, waaraan hij vorig seizoen werd verhuurd, niet altijd in zijn kracht werd gebruikt. „Maar het is niet alleen zo dat het alleen ongelukkig is geweest. Misschien was ik ook wel niet goed genoeg. Want als je echt een goede speler bent, stelt de trainer je altijd op. Ik wil dus ook niet zoeken naar excuses.”

Bij Feyenoord kan Til een schone start maken. Met Arne Slot komt hij immers te spelen onder een trainer die hem kent van AZ en bij wie hij excelleerde. „Ik weet wat voor voetbal er moet worden gespeeld. Ik noem het fysiek voetbal, omdat je vroeg moet jagen en snel de bal wil hebben. Dan moet iedereen wel fit zijn. Of ik fit ben? Niet wedstrijdfit, maar ik heb hard getraind en mijn vakantie zo ingevuld dat ik hier het niveau snel kan oppikken.”