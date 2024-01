Jesper de Jong en Lesley Pattinama-Kerkhove op koers voor Australian Open

De Jong, die vorige maand de Nederlandse titel won ten koste van Gijs Brouwer, wist nog nooit het hoofdtoernooi te halen van een grandslamtoernooi. Brouwer doet in Melbourne ook mee in de kwalificaties. Hij speelt woensdag voor het eerst.

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zich op de Australian Open geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. De 32-jarige Nederlandse tennisster versloeg in Melbourne de Italiaanse Lucrezia Stefanini met twee keer 6-3. Stefanini was als vijftiende geplaatst in het kwalificatietoernooi.

Suzan Lamens

Suzan Lamens redde het niet. De nummer 205 van de wereld moest haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Katie Volynets, de nummer 3 van de plaatsingslijst in de voorronden: 7-6 (6) 7-6 (4). Arianne Hartono is de derde Nederlandse speelster in het kwalificatietoernooi. Zij speelt woensdag voor het eerst.

Arantxa Rus, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.