’Waren momenten dat emoties de overhand konden nemen’ Getergde McIlroy snoert ’LIV-verraders’ de mond

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Rory McIlroy. Ⓒ EPA

Rory McIlroy vocht zich naar de zege van de Dubai Desert Classic alsof zijn leven er vanaf hing. Dit ging niet alleen maar om de winst van zijn eerste Rolex-event, noch was het de Noord-Ier te doen om de cheque van 1,4 miljoen euro. Hoewel hij niet tot zijn beste spel kwam, was McIlroy vastbesloten om de aanval af te slaan die een klein peloton aan ’LIV-verraders’ op hem had ingezet. In naam van de DP World- en de PGA Tour smeet hij op de slothole de deur keihard dicht in het gezicht van zijn naaste belager en aartsrivaal Patrick Reed. De Amerikaan die voor velen het kwade gezicht is van de controversiële LIV-golftour. „Dit was mentaal heel zwaar”, zei McIlroy, die met -19 een play-off met Reed (-18) voorkwam.