Duo Koolhof/Rojer naar tweede ronde US Open

Voor de 40-jarige Rojer was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn positieve coronatest tijdens de Olympische Spelen. De dubbelspecialist moest zich samen met Koolhof terugtrekken en zat twee weken in quarantaine in een coronahotel in Tokio. Koolhof speelde in aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar noodgedwongen met andere partners.

Koolhof en Rojer zijn als tiende geplaatst in New York. Koolhof haalde vorig jaar met de Kroaat Nikola Mektic de finale van de US Open, Rojer won het toernooi in 2017 samen met Horia Tecau.

Halep moeizaam verder

Simona Halep heeft met pijn en moeite de vierde ronde van de US Open bereikt. Tegen Elena Rybakina had ze drie sets nodig 7-6 (11), 4-6 en 6-3.

Simona Halep Ⓒ ANP/HH

Vooral de eerste set was een waar gevecht met een enorm lange tiebreak, die de Roemeense uiteindelijk met 13-11 naar zich toetrok. Rybakina knokte zich daarna knap terug in set twee, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven.

Halep neemt het in de vierde ronde op tegen de winnaar van het duel tussen Elina Svitolina en Daria Kasatkina.