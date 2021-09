Duo Koolhof/Rojer naar tweede ronde US Open, Viktoria Azarenka uitgeschakeld

Voor de 40-jarige Rojer was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn positieve coronatest tijdens de Olympische Spelen. De dubbelspecialist moest zich samen met Koolhof terugtrekken en zat twee weken in quarantaine in een coronahotel in Tokio. Koolhof speelde in aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar noodgedwongen met andere partners.

Koolhof en Rojer zijn als tiende geplaatst in New York. Koolhof haalde vorig jaar met de Kroaat Nikola Mektic de finale van de US Open, Rojer won het toernooi in 2017 samen met Horia Tecau.

Medvedev eenvoudig verder

Daniil Medvedev is overtuigend doorgestoten naar de achtste finales op de US. In drie sets rekende hij af met Pablo Andujar 6-0, 6-4, 6-3.

Vooral de start van Medvedev was overtuigend. In no-time won hij de eerste set zonder een game in te leveren. Daarna ging het iets minder makkelijk, maar uiteindelijk kreeg Andujar nooit echt voet aan de grond.

Muguruza verslaat Azarkena

Viktoria Azarenka - vorig jaar nog verliezend finalist - is uitgeschakeld op de US Open. Garbine Muguruza versloeg de Wit-Russin met 6-4, 3-6, 6-2.

Door door te stoten naar de vierde ronde evenaart Muguruza haar beste prestatie in New York. Ze won wel al Wimbledon en Roland Garros, maar op het Amerikaanse hardcourt reikte de Spaanse alleen in 2017 tot de laatste zestien.

Muguruza neemt het in de volgende ronde op tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova, de verrassende winnares van Roland Garros.

Halep moeizaam verder

Simona Halep heeft met pijn en moeite de vierde ronde van de US Open bereikt. Tegen Elena Rybakina had ze drie sets nodig 7-6 (11), 4-6 en 6-3.

Simona Halep Ⓒ ANP/HH

Vooral de eerste set was een waar gevecht met een enorm lange tiebreak, die de Roemeense uiteindelijk met 13-11 naar zich toetrok. Rybakina knokte zich daarna knap terug in set twee, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven.

Halep neemt het in de vierde ronde op tegen Elina Svitolina. In 6-4, 6-2 rekende zij af met Daria Kasatkina.