Tiener Carlos Alcaraz schakelt Stefanos Tsitsipas uit in marathonpartij

Alcaraz begon zeer voortvarend aan de wedstrijd en liet zijn tegenstander alle hoeken van de baan zien. Foutloos - op een net niet gelukte tweener na - tenniste hij zich naar een 3-0 voorsprong en hoewel Tsitsipas zich iets herstelde, kwam de Griek nooit meer echt terug in de set.

Ook in de tweede set kwam de Spanjaard snel op 3-0, maar dit keer was het herstel van Tsitsipas beter. Hij knokte zich knap terug en won de set, waarna hij ook redelijk snel de derde over de streep leek te trekken. Maar toen was het aan Alcaraz om zijn comebackkunsten te vertonen. Hij overleefde drie setpunten en een hele lange game op zijn eigen service, om uiteindelijk via de tiebreak te zegevieren.

Het leek wel alsof Alcaraz er iets te fanatiek in was gegaan bij zijn comeback, want in de vierde set gaf hij totaal niet thuis. Zonder een game af te staan trok Tsitsipas de stand weer gelijk. Alcaraz herpakte zich goed in de vijfde set, die recht op een beslissende tiebreak afstevende. Daarin liet de jongeling bij vlagen weer wat van zijn beste spel zien en was hij Tsitsipas de baas. Nadat hij zijn tweede matchpoint net niet benutte, was het bij poging nummer drie wel raak voor Alcaraz. Hij meldt zich bij de laatste zestien van het toernooi.

Koolhof en Rojer in twee sets door

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer hebben hun eersterondepartij op de US Open gewonnen. Het Nederlandse duo was met 7-6 (13) 6-1 te sterk voor de Rus Aslan Karatsev en de Kazach Aleksandr Nedovyesov.

Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof. Ⓒ ANP/HH

Voor de 40-jarige Rojer was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn positieve coronatest tijdens de Olympische Spelen. De dubbelspecialist moest zich samen met Koolhof terugtrekken en zat twee weken in quarantaine in een coronahotel in Tokio. Koolhof speelde in aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar noodgedwongen met andere partners.

Koolhof en Rojer zijn als tiende geplaatst in New York. Koolhof haalde vorig jaar met de Kroaat Nikola Mektic de finale van de US Open, Rojer won het toernooi in 2017 samen met Horia Tecau.

Robin Haase slaagde er niet in de eerste ronde van het dubbelspel te overleven. Samen met zijn Amerikaanse partner Mackenzie McDonald verloor hij met 5-7 6-3 6-2 van de Mexicaan Santiago Gonzalez en Andrés Molteni uit Argentinië. De partij werd eerder in de week stilgelegd nadat Haase en McDonald de eerst set hadden gewonnen.

Ook Matwé Middelkoop werd in drie sets uitgeschakeld. Met Marcelo Arévalo leed hij een nipte nederlaag tegen de Amerikanen Steve Johnson en Sam Querrey. Het werd 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) voor Johnson/Querrey.

Medvedev eenvoudig verder

Daniil Medvedev is overtuigend doorgestoten naar de achtste finales op de US. In drie sets rekende hij af met Pablo Andujar 6-0, 6-4, 6-3.

Vooral de start van Medvedev was overtuigend. In no-time won hij de eerste set zonder een game in te leveren. Daarna ging het iets minder makkelijk, maar uiteindelijk kreeg Andujar nooit echt voet aan de grond.

Muguruza verslaat Azarkena

Viktoria Azarenka - vorig jaar nog verliezend finalist - is uitgeschakeld op de US Open. Garbine Muguruza versloeg de Wit-Russin met 6-4, 3-6, 6-2.

Door door te stoten naar de vierde ronde evenaart Muguruza haar beste prestatie in New York. Ze won wel al Wimbledon en Roland Garros, maar op het Amerikaanse hardcourt reikte de Spaanse alleen in 2017 tot de laatste zestien.

Muguruza neemt het in de volgende ronde op tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova, de verrassende winnares van Roland Garros.

Ook Angelique Kerber heeft na een felle strijd met Sloane Stephens de vierde ronde van de US Open bereikt. In drie sets rekende ze af met de Amerikaanse: 5-7, 6-2, 6-3.

Halep moeizaam verder

Simona Halep heeft met pijn en moeite de vierde ronde van de US Open bereikt. Tegen Elena Rybakina had ze drie sets nodig 7-6 (11), 4-6 en 6-3.

Simona Halep Ⓒ ANP/HH

Vooral de eerste set was een waar gevecht met een enorm lange tiebreak, die de Roemeense uiteindelijk met 13-11 naar zich toetrok. Rybakina knokte zich daarna knap terug in set twee, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven.

Halep neemt het in de vierde ronde op tegen Elina Svitolina. In 6-4, 6-2 rekende zij af met Daria Kasatkina.