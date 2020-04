Mourinho trekt boetekleed aan na training in park

Mourinho trainde in het park met middenvelder Tanguy Ndombele, terwijl verdedigers Davinson Sanchez en Ryan Sessegnon er samen aan het hardlopen waren. Daarvan verschenen beelden op sociale media.

„Ik accepteer dat mijn acties niet in overeenstemming waren met het protocol van de overheid en dat we alleen contact moeten hebben met mensen die deel uit maken van eigen huishouden”, aldus Mourinho tegenover de BBC. „ Het is belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen en de adviezen van de overheid opvolgen om onze zorghelden te steunen en levens te redden.”

In Engeland gelden strenge regels om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen moeten in principe thuis blijven en zo min mogelijk naar buiten gaan, hooguit voor een frisse neus of een noodzakelijke boodschap. De afstand die mensen buiten van elkaar moeten houden is 2 meter.

De Premier League ligt sinds de uitbraak van het virus in Groot-Brittannië in maart stil.