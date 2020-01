’Tweede Ronaldo’ komt er aan bij AZ

Dat zit zo: de aanvaller die AZ sinds deze zomer huurt van Manchester City, is net als ’CR7’ afkomstig uit de fameuze jeugdopleiding van Sporting Portugal, speelt vanaf de flanken, doorliep alle nationale jeugdselecties en is net als zijn landgenoot rechtsbenig.

AZ huurt niet vaak een speler waarbij het geen optie tot koop bedingt, zoals wel bij de Japanner Yukinara Sugawara het geval is. Maar voor Félix Correia maakte Huiberts graag een uitzondering, gezien zijn grote belofte. „In eerste instantie speelt hij nog in Jong AZ, maar we hebben hem er niet voor niets bijgehaald en meegenomen naar Spanje.”

Of hij net als Mo Taabouni, die in het bekerduel met Groene Ster vorige maand zijn debuut maakte, op korte termijn speeltijd krijgt in de Alkmaarse hoofdmacht, valt te betwijfelen. Huiberts: „We hebben hem voor twee jaar gehuurd. Als we Félix kunnen gebruiken voor het eerste elftal, zou het raar zijn als we dat niet doen.”