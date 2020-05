Welke topcompetities volgen de Bundesliga en gaan weer voetballen?

Is Frenkie Jong dit seizoen nog te bewonderen op de Spaanse voetbalvelden?

Nadat het coronavirus het voetbal in alle topcompetities maandenlang onmogelijk maakte hervatte afgelopen weekeinde de Bundesliga als eerste grote competitie het plotsklaps afgebroken seizoen. De grote vraag is nu wanneer de andere competities weer in gang worden gezet.