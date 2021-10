Ronald Koeman krijgt Ronald Araújo geblesseerd terug bij Barcelona

De Uruguayaanse verdediger heeft een hamstringblessure opgelopen bij de nationale ploeg. Araújo, die zondag geblesseerd uitviel in het met 3-0 verloren duel met Argentinië, ontbreekt daardoor donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Brazilië.

De 22-jarige verdediger kwam vooralsnog in alle competitieduels van Barcelona in actie. Araújo stond ook twee keer in de basis in de Champions League. De ploeg van Koeman verloor daarin met 3-0 van zowel Bayern München als Benfica.

Barcelona ontvangt zondag Valencia in La Liga en drie dagen later Dinamo Kiev voor de Champions League. Op 24 oktober staat de ’Clásico’ tegen Real Madrid op het programma. Koeman kreeg kort voor de interlandperiode voor het eerst openlijk steun van voorzitter Joan Laporta. „Maar ik weet dat het draait om de resultaten”, zei de Nederlandse trainer. „Na de interlandperiode hebben we drie thuiswedstrijden, die moeten we winnen.”