’Stond er in het aardedonker ineens een koe op de weg’ Kuifjes in India: Oranje-hockeyers vallen van ene verbazing in andere

Tijmen Reyenga (l.) en Derck de Vilder genieten met volle teugen van het WK in India. „Mooier dan dit wordt het niet.” Ⓒ FOTO’S WORLD SPORT PICS

Een aloud gezegde van een Nederlandse hockeyinternational luidt: je carrière is pas af als je in India bent geweest. Het WK in Bhubaneswar en Rourkela is voor de nieuwe lichting Oranje-spelers een wonderschone ontdekkingsreis, waarin ze soms van de ene in de andere verbazing vallen. Tijmen Reyenga en Derck de Vilder kijken op hun debuuttoernooi hun ogen uit.