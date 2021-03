Belgen naar beurs: ’Club Brugge 100 miljoen euro meer waard dan Ajax’

Club Brugge heeft officieel nog geen cijfers gecommuniceerd, maar omdat zakenbanken woensdag al begonnen met het geven van presentaties aan professionele beleggers, is via De Tijd uitgelekt dat het om een waardering van maar liefst 400 miljoen euro gaat.

„Het is inderdaad een forse premie, maar Club is meer winstgevend dan een doorsnee-club”, citeert de krant een bron.

Het bedrag van 400 miljoen euro komt neer op zestien keer de nettowinst die Club Brugge afgelopen boekjaar als landskampioen noteerde. „Dat is in dit beursklimaat niet van de pot gerukt”, concludeert een waarnemer. Zeker niet met het oog op het nieuwe stadion dat de club in het seizoen 2023/2024 in gebruikt neemt en voor extra inkomsten gaat zorgen.

Ajax

Het verschil in waarde tussen Brugge en Ajax, de enige Nederlandse club die actief is op de beurs, komt vooral door de eigendomsstructuur van de Nederlandse recordkampioen.

Driekwart van de Amsterdamse aandelen is in de handen van de controlerende Vereniging AFC Ajax, waardoor het aandeel minder vlot verhandelbaar is. Dat maakt het minder interessant voor grote beleggers. Bovendien keert Ajax zelden dividend uit, wat beleggers - ondanks de successen van de club - afschrikt.