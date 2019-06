Kritische Groenen keek eerste WK-duel Oranje helemaal terug

Jackie Groenen Ⓒ BSR Agency

VALENCIENNES - Jackie Groenen weegt haar woorden zorgvuldig af. Het is alsof ze een figuurlijke weegschaal heeft meegenomen naar het perspraatje in het statige spelershotel Royal Hainaut in het centrum van Valenciennes. Na haar wissel in het openingsduel met Nieuw-Zeeland en de winnende goal van haar vervanger Jill Roord wil alles en iedereen weten of de middenvelder vreest voor haar basisplaats.