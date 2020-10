Vroeg crisis bij Real Madrid: trainer Zinedine Zidane onder druk

Zaterdag wacht uitgerekend rivaal FC Barcelona, dat de laatste twee competitieduels niet wist te winnen.

„De grond trilt onder de voeten van Real Madrid en de uitwedstrijd aanstaande zaterdag in Camp Nou wordt een cruciale dag”, schrijft de krant El País. En Mundo Deportivo: „Nachtmerrie voor El Clásico.”

Zidane was duidelijk in zijn woorden na de nederlaag tegen Sjachtar. „Ik ben hiervoor verantwoordelijk en ik moet oplossingen vinden. Zoiets mag niet gebeuren. Als het team niet speelt zoals jij dat wilt, dan is dat jouw schuld”, zei de voormalige Franse international.

Real keek tegen Sjachtar bij rust tegen een achterstand van 0-3 aan. Dat was de club in eigen stad in de Champions League nog nooit overkomen. Sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo in 2018 ontbreekt het Real aan doelpunten. Karim Benzema loste dat probleem vorig seizoen nog op. Dit seizoen scoorde Real in vijf competitieduels pas zes keer.