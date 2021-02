Goed nieuws voor Red Bull Racing, teams stemmen in met bevriezing reglement

Het team van Max Verstappen stuurde daarop aan, omdat de huidige krachtbronleverancier Honda er na dit seizoen mee stopt. Red Bull wil de motoren daarop in eigen beheer nemen en niet meer terug naar de status van klantenteam, zoals het in het verleden de motoren ’afnam’ van Renault. Kostentechnisch zou dat volgens Red Bull alleen kunnen als de motoren vanaf 2022 niet meer verder kunnen ontwikkeld. Dit geldt dan tot de komst van nieuwe krachtbronnen in de sport, vermoedelijk vanaf 2025.

Tijdens de vergadering werd ook het plan besproken om dit jaar een proef op te starten met zogeheten spintraces tijdens drie van de, vooralsnog geplande, 23 race-weekenden. Die vervangen dan de traditionele kwalificatie op zaterdag. De sprintrace moet dan weer de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag bepalen. Het idee werd positief ontvangen, maar zal in de nabije toekomst verder moeten worden uitgewerkt.

Ook over de eventuele invoering van een salarisplafond voor coureurs wordt later verder gepraat. Vanaf komend seizoen is er al sprake van een budgetplafond in de Formule 1, van 145 miljoen dollar. Salarissen voor onder anderen coureurs vallen daar echter niet onder.