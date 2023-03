Lukkien maakt seizoen af bij Emmen ondanks overstap naar Groningen

FC Emmen heeft na alle commotie gesprekken gevoerd over de positie van Lukkien. „Na het aangekondigde vertrek van Dick hebben we de tijd genomen om een en ander op een rijtje te zetten”, aldus technisch manager Mike Willems. „We hebben veelvuldig met Dick zelf gesproken en ook met de spelersgroep. Na deze gesprekken hebben wij geconstateerd dat er in alle geledingen voldoende draagvlak is om met Dick het seizoen af te maken.”

Lukkien wil zelf ook graag verder en proberen om FC Emmen in de Eredivisie te houden. „Ik ben blij met de uitkomst om met z’n allen de strijd om handhaving aan te gaan. Voor mij verandert er niks; ik geef sinds ik hier ben begonnen als trainer alles wat ik heb en dat blijf ik ook de komende maanden doen. Ik wil het seizoen goed afsluiten en samen met mijn staf gaan we ons daar 100 procent voor inzetten”, zegt de coach.

Onder leiding van Lukkien promoveerde FC Emmen in 2018 voor het eerst naar de Eredivisie. De club staat nu met 21 punten op de zestiende plaats, Groningen met 4 punten minder daaronder. Alleen SC Cambuur heeft nog minder punten (16).

FC Groningen maakte donderdag bekend voor komend seizoen twee nieuwe assistenten naast Lukkien aan te stellen. De club neemt afscheid van Alfons Arts en Gert Peter de Gunst. De 57-jarige Arts is met FC Groningen in gesprek over een andere functie binnen de organisatie. Het contract van De Gunst loopt na dit seizoen af en wordt niet verlengd. Hij werd in januari assistent nadat Dennis van der Ree na het ontslag van coach Frank Wormuth was gepromoveerd tot hoofdtrainer. Van der Ree vertrekt na dit seizoen bij FC Groningen.