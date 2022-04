Henk Fraser en FC Utrecht op hoofdlijnen akkoord over dienstverband als trainer

FC Utrecht wil geen constructie met een dubbel dienstverband voor Fraser dus dan zal hij het WK moeten laten schieten. Als laatste obstakels uit weg worden geruimd dan is het viermaal is scheepsrecht voor Fraser die al drie keer eerder in beeld was als trainer van FC Utrecht.

Fraser gaf eerder vandaag in een interview met Omroep Rijnmond al een schot voor de boeg over zijn aanstaande dienstverband bij FC Utrecht. „Ik vind dat ik daar nooit van tevoren iets over kan zeggen, het moment is vaak aan de club”, aldus Fraser. „Voorheen wilde ik over dit soort dingen niet liegen, maar ik ga het nog niet bevestigen. Dat doe je in samenspraak met welke club dan ook.”