Luuk de Jong keert terug naar PSV

Eerder op vrijdag wekte de nieuwe algemeen directeur Marcel Brands nog de indruk dat de besprekingen heel moeizaam verliepen en dat het nog maar de vraag was of het ging lukken, maar vroeg op de avond drukte een webredacteur van de internetsite van FC Sevilla op een verkeerd knopje waardoor een bericht online kwam waarin melding werd gemaakt van een principe-akkoord met PSV over een transfer van De Jong.

Het bericht werd snel verwijderd maar het bleek niet het werk van een hacker maar een te vroeg gepubliceerd officieel persbericht. De Jong heeft zijn medische keuring in Eindhoven al met goed gevolg afgerond en zal hoogstwaarschijnlijk aansluiten voor het trainingskamp in Duitsland dat maandag van start gaat.

Terug in Eindhoven

Luuk de Jong, die deze zomer 32 wordt, speelde eerder tussen 2014 en 2019 al voor PSV. In die periode maakte hij in 204 duels 112 goals en verzorgde hij 56 assists. De in 2014 voor 5,5 miljoen euro van Borussia Mönchengladbach overgenomen De Jong werd in 2019 voor 12,5 miljoen euro verkocht aan FC Sevilla. De Spaanse club, waar hij nog een eenjarig contract had, hanteerde een vraagprijs van 6 miljoen euro, een bedrag waar PSV in eerste instantie tegen aanhikte omdat de spits gezien zijn leeftijd geen restwaarde meer zal hebben.

De Jong werd afgelopen seizoen uitgeleend aan FC Barcelona waarvoor hij 7 goals in 29 duels maakte. Voor Sevilla maakte de oud-speler van De Graafschap, FC Twente, Borussia Mönchengladbach en Newcastle United 19 goals in 94 duels, waaronder twee goals in de door Sevilla gewonnen Europa League-finale van 2020.