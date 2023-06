Unicum: Gijs Brouwer voor het eerst naar hoofdtoernooi Wimbledon

Vorig jaar debuteerde Brouwer bij de US Open in het hoofdschema bij een grandslamtoernooi. Brouwer kende voor zijn optreden in het kwalificatietoernooi niet zo'n goede periode met negen nederlagen op rij. Maar op het gras van Roehampton, nabij Wimbledon, was hij goed op dreef. In de eerste set tegen Virtanen ging het lang gelijk op, maar Brouwer slaagde erin een beslissende break te forceren. Brouwer won daarna de tweede set overtuigend met 6-2. In de beslissende set kwam Virtanen na een vroege break van Brouwer terug tot 4-4, maar de Nederlander maakte het met 6-4 af.

Met Brouwer heeft Nederland drie tennissers in het hoofdtoernooi. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn rechtstreeks toegelaten. Bij de vrouwen heeft Nederland geen deelneemsters. Bibiane Schoofs, Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono en Arantxa Rus kwamen niet door de kwalificaties.

De loting voor Wimbledon is vrijdag.

