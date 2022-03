Chelsea trekt berucht bekerverzoek razendsnel in

Chelsea had dinsdag namelijk „met extreme tegenzin” verzocht om de FA Cup-wedstrijd van aanstaande zaterdag uit bij Middlesbrough zonder publiek te spelen. Dit had alles te maken met de sancties die de Londense club onlangs indirect kreeg opgelegd, toen de Britse regering de in het land aanwezige bezittingen van clubeigenaar Roman Abramovich bevroor. Als gevolg daarvan mag Chelsea geen losse tickets verkopen voor bijvoorbeeld bekerwedstrijden.

„Chelsea erkent dat dit een enorme impact heeft op Middlesbrough en de supporters van de club, evenals op onze eigen fans die al tickets hebben gekocht voordat de beperkingen werden opgelegd, maar wij zijn van mening dat dit de eerlijkste manier is om het duel onder de huidige omstandigheden door te laten gaan”, zo schreef het. Maar inmiddels is het verzoek dus ingetrokken na overleg met de FA.

Volkomen ongegrond

Gastheer Middlesbrough FC reageerde eerder niet mild op het verzoek van Chelsea. Dat werd op de clubsite „bizar” en „volkomen ongegrond” genoemd omdat iedereen wel weet waarom er sancties zijn uitgevaardigd tegen Chelsea en omdat Middlesbrough daarmee helemaal niets mee te maken heeft.

„Voorstellen dat Middlesbrough FC en onze fans zouden moeten worden gestraft, is niet alleen uitgesproken oneerlijk maar mist ook elke fundering”, aldus Middlesbrough. De club stelde het een gotspe te vinden dat Chelsea „sportieve integriteit” aanhaalde om zaterdag achter gesloten deuren te voetballen.

Geen excuses

Voordat Chelsea komend weekend in actie komt tegen Middlesbrough wacht woensdag in de Champions League Lille OSC. De Londenaren hebben een goede uitgangspositie door de 2-0 zege in eigen huis, maar het is afwachten wat voor invloed de onrust rondom de club heeft op het elftal.

Zo reist Chelsea in ieder geval anders dan gebruikelijk af voor een Europees uitduel. „Er zijn restricties en daarmee moeten we omgaan”, vertelt trainer Thomas Tuchel. „We hebben aanpassingen moeten maken, wat betreft het aantal stafleden dat meegaat, hoeveel hotelkamers we reserveren en hoe we ergens moeten komen voor een wedstrijd. Dat is voor zover ik weet gelukt. We kunnen op professioneel niveau reizen, omdat het nu even niet gaat om luxe en bling-bling.”

Tuchel benadrukte dat er geen enkele reden is excuses aan te voeren voor de trip naar en de wedstrijd in Lille. „Zolang we maar shirts hebben, kwiek zijn, arriveren met onze spelers en als team optreden, dan zullen we de strijd voor succes aangaan en hard ook, want dat zijn we aan de mensen die ons steunen verplicht.”