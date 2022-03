Middlesbrough: ’Voorstel Chelsea bizar, oneerlijk en mist elke fundering’

Dit heeft alles te maken met de sancties die de Londense club onlangs indirect kreeg opgelegd, toen de Britse regering de in het land aanwezige bezittingen van clubeigenaar Roman Abramovich bevroor. Dat betekent dus ook dat het geen losse tickets mag verkopen en aangezien de uitduels in bekerwedstrijden buiten de reguliere seizoenskaarten vallen, heeft de club dit verzoek gedaan.

Extra opvallend is dat dit gebeurt voor een duel in Riverside Stadium, de thuishaven de nummer acht van de Championship. Het is dan ook maar de vraag of de FA hiermee in zal stemmen. Chelsea meent echter dat de sportieve integriteit van de wedstrijd in het geding komt als er aanstaande zaterdag wel Middlesbrough-fans, maar geen Chelsea-supporters present zijn. „Chelsea erkent dat dit een enorme impact heeft op Middlesbrough en de supporters van de club, evenals op onze eigen fans die al tickets hebben gekocht voordat de beperkingen werd opgelegd, maar wij zijn van mening dat dit de eerlijkste manier is om het duel onder de huidige omstandigheden door te laten gaan.”

Volkomen ongegrond

Gastheer Middlesbrough FC heeft geen goed woord over voor het verzoek van Chelsea. Dat wordt op de clubsite „bizar” en „volkomen ongegrond” genoemd omdat iedereen wel weet waarom er sancties zijn uitgevaardigd tegen Chelsea en omdat Middlesbrough daarmee helemaal niets mee te maken heeft.

„Voorstellen dat Middlesbrough FC en onze fans zouden moeten worden gestraft, is niet alleen uitgesproken oneerlijk maar mist ook elke fundering”, aldus Middlesbrough. De club vindt het een gotspe dat Chelsea „sportieve integriteit” aanhaalt om zaterdag achter gesloten deuren te voetballen.