Wielrenner Mathieu van der Poel gekozen tot Sportman van het Jaar

De 24-jarige Van der Poel kreeg op het Sportgala in de Amsterdamse AFAS Live de meeste stemmen van de sporters en de vakjury. Hij won de verkiezing van voetballer Virgil van Dijk en Formule 1-coureur Max Verstappen.

De zoon van oud-wielrenner Adrie van der Poel en kleinzoon van de dit jaar overleden Franse wielerheld Raymond Poulidor was niet aanwezig om de bijbehorende Jaap Eden Trofee in ontvangst te nemen. Hij is in voorbereiding op een druk weekeinde veldrijden.

Haak troeft Ten Hag af

Hugo Haak is op het Sportgala in de AFAS Live in Amsterdam uitgeroepen tot beste coach van het afgelopen jaar. De 28-jarige Nieuwegeiner bereikte als bondscoach van de baanwielrenners de wereldtitel met de teamsprinters in februari.

Naast Haak waren ook Ajax-trainer Erik ten Hag en Sarina Wiegman, bondscoach van de Nederlandse voetbalsters, genomineerd. Vorig jaar ging de eretitel naar twee trainers. Schaatscoach Jac Orie en tennistrainer Raemon Sluiter kregen toen evenveel stemmen.

Haak is sinds januari bondscoach van de baansprinters. Onder zijn leiding behaalden de Nederlandse renners achttien medailles bij de EK, WK en de Europese Spelen.

Carrièreprijs voor oud-tennisser Krajicek

Richard Krajicek heeft de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs ontvangen. De oud-tennisser, die in 1996 Wimbledon op zijn naam schreef, ontving in de AFAS Live uit handen van Marianne Timmer de bijbehorende plaquette. De oud-schaatsster won de prijs vorig jaar.

De oeuvreprijs is na het overlijden van ‘vliegende huisvrouw’ Blankers-Koen in 2004 in het leven geroepen door sportkoepel NOC*NSF om de allergrootste sportlegendes uit de Nederlandse geschiedenis te eren.

Skateboardster Oldenbeuving talent van het jaar

Skateboardster Keet Oldenbeuving heeft tijdens het Sportgala in de Amsterdamse AFAS Live de zogeheten Young Talent Award ontvangen. Ze is pas 15 jaar, maar haalt nu al podiumplaatsen bij de senioren in grote internationale wedstrijden.

Haar grootste succes van afgelopen jaar was het behalen van de Europese titel in Rusland. De Utrechtse Oldenbeuving pakte het goud op het olympische onderdeel street. Ze is goed op weg om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Skateboarden staat daar voor het eerst op het programma.

Plat opnieuw Paralympisch Sporter van het Jaar

Jetze Plat is voor de tweede keer in zijn carrière uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. De 28-jarige Plat won dit jaar voor de derde keer zowel de tijdrit als de wegwedstrijd op de WK para-cycling. Voorts veroverde hij voor het vierde jaar op rij de wereldtitel op de para-triatlon.

Plat is een sporter die voortdurend zijn grenzen opzoekt. Hij reed in maart een werelduurrecord op de wielerbaan van Alkmaar op de handbike. In dat uur legt hij maar liefst 44,7 kilometer af. Hij kreeg de bijbehorend Jaap Eden Trofee uit handen van minister Bruno Bruins van Sport.

Plat werd in 2017 ook gekozen tot Paralympisch atleet van het jaar.