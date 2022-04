Premium Het beste van De Telegraaf

De briljante regisseur van Olympique Marseille Waarom Dimitri Payet het grootste gevaar is voor Feyenoord

Door Yorick Hokke

AMSTERDAM - Feyenoord zal donderdagavond, wanneer het in een uitverkochte Kuip aantreedt tegen Olympique Marseille, één man extra nauwlettend in de gaten houden. Hij luistert naar de naam Florent Dimitri Payet. De onvoorspelbare Franse technicus, die patent heeft op het maken van geweldige doelpunten, is dé regisseur op het middenveld van l’OM. Eentje die heeft moeten knokken om te komen waar hij nu is.