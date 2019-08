Van der Heijden niet blij: ’180 graden gedraaid’

De speler vindt dat de situatie niet opeens moet worden omgedraaid. De directie van Feyenoord liet blijken geen vertrouwen meer in hem te hebben. Daarbij is zelfs gesteld dat het zinvol was om haast te maken met een nieuwe club, omdat Feyenoord al druk bezig was met alternatieven voor de positie van centrale verdediger.

Van der Heijden kreeg van technisch directeur Sjaak Troost te horen dat hij transfervrij is en dat hij zijn waarde in de afgelopen jaren wel heeft terugverdiend. Bovendien was hij allesbehalve een stoorzender en om die reden wilden de Rotterdammers hem voor niets laten vertrekken.

Van der Heijden: „Feyenoord heeft zelfs meegeholpen om een club te zoeken. De club kan met de besparing van mijn salaris ruimte creëren voor een nieuwe speler. Geen probleem, dan moet ik om me heen gaan kijken. Maar door nieuwe blessures ben ik nu weer basisspeler en zou ik plotseling niet meer weg kunnen.” Dat kan volgende maand weer anders zijn.

Hij wil een situatie voorkomen waarbij hij later alsnog voor maanden naar de reservebank verhuist. Van der Heijden heeft de pech dat behalve Sven van Beek ook Eric Botteghin in de ziekenboeg is beland na het duel met Sparta, al is nog niet duidelijk hoe ernstig zijn blessure is.

Van der Heijden: „De situatie is 180 graden gedraaid en daar ben ik niet blij mee. Ik heb een aflopend contract en het initiatief om te breken is bij Feyenoord vandaan gekomen. Niet bij mij.”