FC Utrecht gaat vol voor Carel Eiting

De club uit de Domstad is bijzonder actief op de transfermarkt deze zomer. FC Utrecht versterkte zich al met Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles), Taylor Booth (Bayern München), Nick Viergever (Greuther Fürth), Vassilis Barkas (Celtic), Calvin Raatsie (Ajax), Joshua Rawlins (Perth Glory), Bas Dost (Club Brugge), Daishawn Redan (Hertha BSC) en Modibo Sagnan (Real Sociedad). Die laatste kwam als vervanger van de eerder ook aangetrokken Ramon Hendriks, die als huurling van Feyenoord geen minuut op het trainingsveld stond voor FC Utrecht, omdat hij tussen bekendmaking van de transfer en de eerste training zijn kruisband scheurde.

Derde middenvelder

Als FC Utrecht erin slaagt Eiting te strikken dan is dat de derde nieuwe middenvelder die door directeur voetbalzaken Jordy Zuidam is aangetrokken deze zomer na Booth (Bayern München) en Brouwers (Go Ahead Eagles). Daar tegenover staat het vertrek van Joris van Overeem (Maccabi Tel Aviv), Simon Gustafson (BK Häcken) en Adam Maher (Damac FC), terwijl FC Utrecht er rekening mee houdt dat Quinten Timber niet te behouden is. De middenvelder wordt begeerd door Feyenoord en legio buitenlandse clubs en staat ook hoog op het verlanglijstje bij PSV, als Ibrahim Sangaré nog vertrekt, en bij Ajax bij een eventueel vertrek van Edson Alvarez.

Eiting verruilde na dertien jaar Ajax in de zomer van 2020 de Amsterdamse club op huurbasis voor het Engelse Huddersfield Town. Na één seizoen in Engeland werd de middenvelder, die tot 31 wedstrijden in Ajax 1 zou komen, door de Amsterdammers verkocht aan RC Genk op voorspraak van de toenmalige trainer John van den Brom. Bij RC Genk kwam de Amsterdammer onvoldoende uit de verf en na het ontslag van Van den Brom verkaste Eiting in januari van dit jaar naar zijn oude Engelse werkgever Huddersfield Town. Inmiddels geniet de inmiddels 24-jarige Eiting de transfervrije status.