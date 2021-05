Kenny Tete degradeert met Fulham uit Premier League

onze telesportredactie

Daardoor kan de ploeg van de Nederlandse verdediger niet hoger meer eindigen dan de achttiende plek op de ranglijst. De laatste drie clubs in het eindklassement moeten terug naar de Championship. Het lot van Sheffield United en West Bromwich Albion was eerder al bezegeld.

Fulham keek bij de rust al tegen een achterstand van 0-2 aan. Ashley Westwood en Chris Wood kwamen tot scoren voor de bezoekers. Erik Pieters bleef bij Burnley op de bank.

Tete ging bij Fulham in de 54e minuut naar de kant. Hij tekende vorig jaar september een contract voor vier jaar bij de club, die vorig seizoen was gepromoveerd. Tete (25) speelde eerder voor Ajax en Olympique Lyon. Hij maakt kans op een plek in de eindselectie van Oranje voor het komende EK.

Fulham degradeerde in 2019 eveneens na één seizoen alweer uit de Premier League.