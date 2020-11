Siem de Jong trekt deur achter zich dicht bij Cincinnati

„Het is overbodig om te zeggen dat 2020 een lastig jaar was”, schrijft de 31-jarige middenvelder. „Maar de mensen met wie ik gewerkt heb, zal ik niet vergeten. Bedankt voor alles en het beste voor de toekomst”, is er te lezen op de Instagram-pagina van De Jong, die in maart van dit jaar van Ajax naar Cincinnati verkaste.

Voor de Amerikaanse club, waar onder meer ook Jürgen Locadia en Maikel van der Werff actief zijn, speelde De Jong dertien reguliere competitieduels en drie wedstrijden tijdens het zomerse ’MLS is back Tournament’. In die duels kwam hij niet tot scoren.

De Jong is na zijn afscheid in Amerika transfervrij en kan daarom bij een andere (Nederlandse) club aansluiten.