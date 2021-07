PSV-spits Eran Zahavi heeft speciale gave: ’Een bijna perfecte avond’

Eran Zahavi viert de 5-1. Ⓒ HH/ANP

Eindhoven - Eran Zahavi kwam in de Eredivisie tot elf doelpunten in 25 wedstrijden. Maar op het Europese toneel kan de Israëlische spits van PSV iets speciaals. In zeven Europese wedstrijden voor PSV is hij na zijn hattrick bij de 5-1 winst op Galatasaray al toe aan negen treffers. In kwalificatiewedstrijden voor de Champions League staat hij na twintig duels in totaal op vijftien goals en vijf assists.