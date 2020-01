VVV-trainer De Koning heeft er ’de pest over in’

„Ik heb er wel de pest over in. We waren zo dichtbij. De teleurstelling bij de jongens is enorm groot”, aldus de coach, die VVV voor de Eredivisie moet zien te behouden.

VVV kwam halverwege de tweede helft op voorsprong door een benutte strafschop van Johnatan Opoku. PSV-aanvoerder Denzel Dumfries maakte in blessuretijd gelijk. PSV was in de eerste helft de betere ploeg en liet veel kansen liggen.

De Koning: „Als je realistisch bent, moet je met een punt tevreden zijn. Een hartstikke groot compliment voor de tweede helft. We waren toen aan de bal veel zuiniger dan in de eerste helft en zijn nauwelijks in gevaar geweest.”

