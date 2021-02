Productieve bui Varane helpt Real aan benauwde zege

Zonder de geblesseerde aanvoerder Sergio Ramos speelde de ’Koninklijke’ verre van overtuigend. Javi Galan schoot Huesca in de 48e minuut op voorsprong. Varane werkte in de 55e minuut de gelijkmaker binnen, nadat een vrije trap van Karim Benzema op de lat was beland.

Een vrije trap van Toni Kroos leidde in de 84e minuut tot de winnende treffer. Casemiro stuitte met een kopbal op de keeper van Huesca, maar weer was het Varane die attent reageerde.

Real Madrid staat op de tweede plaats in La Liga, zeven punten achter stadgenoot Atletico Madrid dat twee wedstrijden minder speelde.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga