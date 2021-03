Marino Pusic: ’Niet per se hoofdcoach om ego te strelen’

„Maar ik hoef niet per se hoofdcoach te zijn om mijn ego te strelen. In mijn maatschappelijke carrière - waarin ik jarenlang diverse leidinggevende functies heb vervuld - heb ik geleerd hoe het is om faciliterend en ondersteunend te werken. Maar ik moet me er wel goed bij voelen en mijn ei kwijt kunnen. Dat kan ik in de samenwerking met Arne. Je kan ambitieus zijn met het oog op je positie, maar ook op de kwaliteit van je taakuitvoering. Dat laatste is voor mij veel belangrijker. Dan is het aan anderen om te herkennen of ik mijn werk goed genoeg doe en wat daar verder uit voortvloeit.”

Sportfamilie

Als voetballer stond Marino Pusic onder contract bij onder meer De Graafschap, Rode Ster Belgrado en 1. FC Köln. Ook zijn twee jaar jongere zus Irina schopte het ver, maar dan als handbalster. „Zij kwam in 1992, iets later in het jaar dan wij, ook naar Nederland. Voor Kroatië heeft ze een stuk of dertig interlands gespeeld. Uiteindelijk heeft ze later de keuze gemaakt om voor Nederland te spelen. In het handbal kon je die switch maken als je een dubbele nationaliteit had.”

„Als je zoiets hebt meegemaakt, ben je niet snel onder de indruk van bijvoorbeeld zo’n op non-actiefstelling bij AZ…” Ⓒ RENE BOUWMAN

Irina Pusic won in 1997 met Kroatië zilver op de Middellandse Zeespelen. Twee jaar later koos ze voor Oranje, waarvoor ze uiteindelijk 86 interlands speelde en actief was op drie WK’s en twee EK’s. Jongste broer Severino kwam als jonge voetbalprof uit voor Bayer Leverkusen en Fortuna Düsseldorf. Marino Pusic’ zestienjarige zoon Noah speelt al jarenlang in de jeugdopleiding van Vitesse en speelt nu in de Onder 18, die wordt getraind door Theo Janssen.

Klik op onderstaande link voor het volledige interview met Marino Pusic: