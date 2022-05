Semenya wilde ver gaan om te bewijzen dat ze vrouw is

Semenya won dertien jaar geleden met groot vertoon van macht de wereldtitel op de 800 meter voor vrouwen. Het bestuur van de internationale atletiekfederatie wilde dat ze geslachtsverificatietests zou ondergaan.

„Ze dachten waarschijnlijk dat ik een penis had”, aldus Semenya. „Ik zei tegen hen: prima. Ik ben een vrouw, het maakt me niet uit. Als je wilt zien dat ik een vrouw ben, zal ik je mijn vagina laten zien. Oke?”

Semenya heeft een aandoening die bekend staat als hyperandrogenisme en behoort tot een kleine groep atletes met een van nature hoog testosterongehalte. Alleen door het slikken van remmers zou Semenya mogen uitkomen op haar favoriete afstand, maar ze weigert dat principieel.

Medicatie

In 2011 nam ze wel medicatie omdat de internationale atletiekfederatie bepaalde dat alle vrouwelijke atleten met hyperandrogenisme hun testosteronspiegel medisch moesten verlagen. „Ik werd er ziek van, ik werd zwaarder, ik kreeg paniekaanvallen, ik wist niet of ik hier ooit een hartaanval van zou krijgen”, aldus Semenya tegen HBO Real Sports. „Het is alsof je jezelf elke dag met een mes steekt. Maar ik had geen keus. Ik was achttien, ik wilde hardlopen en de Olympische Spelen halen. Het was toen de enige optie voor mij”, zei Semenya die in 2012 naar olympisch zilver en in 2016 naar olympisch goud op de 800 meter liep. Na een schorsing van de Russische atlete Maria Savinova kreeg ze voor de Spelen van 2012 in Londen ook het goud.