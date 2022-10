Cricketers op WK strijdend ten onder tegen powerhouse Sri Lanka

Sri Lanka heeft door de zege net zoveel punten als Oranje, maar passeert Nederland op de ranglijst doordat het in de drie groepsduels een betere netto runrate opbouwde.

De Nederlandse cricketers, die de laatste speelronde na zeges op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Namibië nota bene nog als koploper ingingen, hebben nu alle hoop gevestigd op het team van de Emiraten. Als de VAE de sterke Namibiërs afhoudt van een zege, bereiken Cook & co de volgende ronde van het WK, de zogenaamde ‘Top 12’.

Netto runrate

Een doemscenario hangt echter in de lucht. Bij een overwinning van Namibië later op de donderdag wipt het land uit zuidelijk Afrika over Oranje heen. Want ook Namibië beschikt over een betere netto runrate dan Nederland. Bijkomend nadeel voor de poldercricketers: het team van de VAE verkeert in Australië niet in goeden doen, waardoor het vanmiddag wel eens fout kan aflopen voor Oranje, dat zijn huid duur verkocht tegen Sri Lanka.

De Nederlandse aanval, zo goed tegen de Emiraten en Namibië, had het moeilijk tegen het battinggeweld van Sri Lanka. Vooral openingsbatsman Ajantha Mendis had goed het oog in de Oranje-bowlers en sloeg in 44 ballen 79 spijkerharde runs bij elkaar, waaronder vijf zessen.

Cricketzomer

De voormalige wereldkampioen eindigde na 20 overs op 162 runs voor het verlies van zes wickets, een totaal waar Sri Lanka wel wat mee kon. Oranje staat immers niet bekend als een gevaarlijk battingteam, maar in het onvoorspelbare T20-cricket weet je het maar nooit.

Maar hetzelfde scenario ontvouwde zich als tijdens de cricketzomer in Nederland, waarin Oranje in de eendaagse duels tegen West-Indië, Engeland en Pakistan soms kleine winstkansen kreeg, maar die cadeautjes niet uitpakte.

Max O’Dowd

Zo ook tegen Sri Lanka: de Nederlandse batsmen namen net iets te weinig risico’s, verloren op belangrijke momenten grote wickets en kwamen uiteindelijk zeventien runs tekort voor een sensationele overwinning en plaatsing voor de Top 12.

Aan Max O’Dowd lag het niet: de nummer 1 van de battingorder sloeg 71 runs bij elkaar, maar kreeg te weinig steun van zijn ploeggenoten. Bas de Leede (14), Tom Cooper (16) en Scott Edwards (21) sprokkelden nog wat runs bij elkaar, maar Sri Lanka zag de overwinning nooit echt in gevaar komen.