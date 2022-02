Sport Kort: Loting Conference League met vier Nederlandse clubs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

DeRozan op dreef bij Bulls en nadert clubrecord Jordan

08.14 uur: DeMar DeRozan heeft Chicago Bulls in de NBA met 37 punten aan een zege geholpen op Atlanta Hawks. Het werd in het United Center van de Bulls 112-108.

Voor DeRozan (32) was het al zijn achtste opeenvolgende wedstrijd waarin hij minimaal 35 punten voor zijn rekening nam. Hij is dicht bij een clubrecord van clubicoon Michel Jordan, die in 1986 tot een reeks van tien duels kwam waarin hij per duel 35 punten of meer maakte.

Vlak voor tijd stonden de Hawks nog met 108-107 voor, maar de laatste 5 punten werden door de Bulls gemaakt. „Je wilt eigenlijk niet achter staan en die druk voelen om een duel eruit te trekken. Maar als je in die situatie zit, moet je erdoorheen. Ik hou van die momenten, die uitdagingen en die kansen”, zei DeRozan.

Slechts vijf andere spelers in de NBA kwamen in het verleden tot een reeks van acht duels waarin ze tekenden voor minimaal 35 punten per wedstrijd: Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Kobe Bryant, LeBron James en James Harden.

Chicago Bulls is de leider in de Eastern Conference, met 39 zeges en 21 nederlagen.

Loting Conference League met vier Nederlandse clubs

07.55 uur: Vier Nederlandse clubs horen vrijdagmiddag tegen wie ze hun Europese avontuur in de Conference League vervolgen. Voor de achtste finales van het derde Europese clubtoernooi wordt om 13.00 uur in Nyon geloot. AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse behoren tot de laatste zestien.

AZ en Feyenoord bereikten via de eerste plaats in hun groep de knock-outfase. Donderdag kwamen PSV en Vitesse daarbij. PSV, afgezakt uit de Europa League, was in twee duels te sterk voor het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Vitesse, dat als tweede in de poule was geëindigd, maakte op eigen veld een 2-1-uitnederlaag tegen Rapid Wien goed: 2-0.

De wedstrijden in de achtste finales worden op 10 en 17 maart afgewerkt. De finale staat voor 25 mei op het programma in het Albanese hoofdstad Tirana.