Sport Kort: Manchester United zet Russische sponsor aan de kant

Manchester United verbreekt samenwerking met Aeroflot

13.59 uur: Manchester United heeft de samenwerking verbroken met sponsor Aeroflot, de grootste luchtvaartmaatschappij van Rusland. Dat heeft de Engelse grootmacht besloten naar aanleiding van de situatie in Oekraïne.

„In het licht van de gebeurtenissen in Oekraïne hebben we de sponsorrechten van Aeroflot ingetrokken. We delen de zorgen van onze fans over de hele wereld en betuigen ons medeleven met de getroffenen”, meldt United.

Manchester United is de nummer 4 van de Premier League. De club is nog actief in de Champions League. In de achtste finales werd het in Spanje 1-1 in het eerste duel met Atlético Madrid.

Voorlopig geen wereldbeker skiën in Rusland

12.16 uur: Vijf wereldbekerwedstrijden in het skiën die voor de komende periode in Rusland zouden worden gehouden, gaan niet door. De overkoepelende organisatie FIS heeft dit besloten, na de Russische inval in Oekraïne.

„We doen dit om de veiligheid van iedereen te garanderen”, aldus de FIS in een verklaring. Sommige deelnemers zijn al in Rusland om zich voor te bereiden op de komende wedstrijden. „Met alle betrokken instanties proberen we ze zo snel mogelijk in staat te stellen terug te keren naar huis”, zegt de FIS.

Het gaat om wedstrijden in het skilopen, skicross, aerials en schansspringen.

FC Groningen legt Van Anholt niet vast na proefperiode

11.51 uur: FC Groningen heeft besloten Pelé van Anholt niet vast te leggen na een proefperiode. De 30-jarige verdediger trainde twee weken mee bij de nummer 10 van de Eredivisie in de hoop een contract af te dwingen.

„De proefperiode van Van Anholt zit erop. De club heeft besloten hem geen aanbieding te doen. We wensen Pelé veel succes in de rest van zijn carrière”, meldt FC Groningen.

Van Anholt zit zonder club na zijn vertrek bij de Cypriotische club Enosis Neon Paralimni, afgelopen zomer. Hij trainde eerder mee bij sc Heerenveen, de club waarbij hij werd opgeleid, om zijn conditie op peil te houden in afwachting van een nieuwe club.

De vleugelverdediger speelde ook voor sc Heerenveen, FC Emmen, Willem II, NAC Breda en de Amerikaanse club LA Galaxy.

DeRozan op dreef bij Bulls en nadert clubrecord Jordan

08.14 uur: DeMar DeRozan heeft Chicago Bulls in de NBA met 37 punten aan een zege geholpen op Atlanta Hawks. Het werd in het United Center van de Bulls 112-108.

Voor DeRozan (32) was het al zijn achtste opeenvolgende wedstrijd waarin hij minimaal 35 punten voor zijn rekening nam. Hij is dicht bij een clubrecord van clubicoon Michel Jordan, die in 1986 tot een reeks van tien duels kwam waarin hij per duel 35 punten of meer maakte.

Vlak voor tijd stonden de Hawks nog met 108-107 voor, maar de laatste 5 punten werden door de Bulls gemaakt. „Je wilt eigenlijk niet achter staan en die druk voelen om een duel eruit te trekken. Maar als je in die situatie zit, moet je erdoorheen. Ik hou van die momenten, die uitdagingen en die kansen”, zei DeRozan.

Slechts vijf andere spelers in de NBA kwamen in het verleden tot een reeks van acht duels waarin ze tekenden voor minimaal 35 punten per wedstrijd: Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Kobe Bryant, LeBron James en James Harden.

Chicago Bulls is de leider in de Eastern Conference, met 39 zeges en 21 nederlagen.

Loting Conference League met vier Nederlandse clubs

07.55 uur: Vier Nederlandse clubs horen vrijdagmiddag tegen wie ze hun Europese avontuur in de Conference League vervolgen. Voor de achtste finales van het derde Europese clubtoernooi wordt om 13.00 uur in Nyon geloot. AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse behoren tot de laatste zestien.

AZ en Feyenoord bereikten via de eerste plaats in hun groep de knock-outfase. Donderdag kwamen PSV en Vitesse daarbij. PSV, afgezakt uit de Europa League, was in twee duels te sterk voor het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Vitesse, dat als tweede in de poule was geëindigd, maakte op eigen veld een 2-1-uitnederlaag tegen Rapid Wien goed: 2-0.

De wedstrijden in de achtste finales worden op 10 en 17 maart afgewerkt. De finale staat voor 25 mei op het programma in het Albanese hoofdstad Tirana.