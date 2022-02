Sport Kort: ook zwemmers en wielrenners mijden Rusland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemfederatie FINA en wielerbond UCI mijden Rusland voorlopig

21:20 uur Twee grote internationale sportbonden mijden Rusland voorlopig. Zwemfederatie FINA en wielerbond UCI hebben in een verklaring laten weten dat ze de komende periode geen wedstrijden en toernooien organiseren in Rusland, omdat dat land Oekraïne is binnengevallen.

De waterpoloërs van Rusland en Griekenland zouden elkaar op 8 maart in Sint-Petersburg treffen voor de World League, maar de FINA gaat een andere locatie zoeken. De World Series-wedstrijd in Kazan voor schoonspringers en synchroonzwemsters (8-10 april) is afgelast. De WK kortebaan van eind dit jaar in Kazan (17-22 december) blijft voorlopig wel op de kalender staan.

De mondiale zwembond vindt dat de sport zich "politiek neutraal" moet houden, maar zegt wel "alle vormen van geweld" te veroordelen. "De FINA maakt zich grote zorgen om de escalatie van het conflict in Oekraïne."

De UCI sloot zich ook aan bij de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om voorlopig geen sportwedstrijden te houden in Rusland en Belarus, al had de wielerbond daar voor dit jaar al vrijwel geen evenementen gepland. De UCI heeft als teken van solidariteit de Oekraïense vlag gehesen op het hoofdkantoor in de Zwitserse stad Aigle.

Stadion van Bayern München in kleuren van Oekraïense vlag

20:29 uur Het stadion van de Duitse voetbalclub Bayern München is vrijdagavond verlicht in blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag. Bayern en de stad München laten zo hun steun blijken aan Oekraïne en zusterstad Kiev, de hoofdstad van Oekraïne die wordt omsingeld door Russische militairen. Rond Kiev vinden zware gevechten plaats.

De Allianz Arena van de 'Rekordmeister' kan aan de buitenkant in diverse kleuren worden verlicht. Tussen 18.00 uur en 23.00 uur draagt het stadion de kleuren van de Oekraïense vlag.

Vorig jaar wilde München de Allianz Arena tijdens de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije verlichten in de kleuren van de regenboog, als statement tegen de antihomowet die in Hongarije was aangenomen. De UEFA stond dat echter niet toe. Dat kwam de Europese voetbalbond, organisator van het EK, op veel kritiek te staan.

Swiatek met primeur tegen Sakkari naar tennisfinale in Doha

18:55 uur De Poolse tennisster Iga Swiatek verloor vorig jaar drie keer van Maria Sakkari, maar vrijdag in Doha wist ze de Griekse voor het eerst te verslaan. De 20-jarige Poolse bereikte zo de finale van het WTA-toernooi, waarin ze het opneemt tegen Anett Kontaveit. De Estse nummer 7 van de wereld schreef onlangs al het toernooi van Sint-Petersburg op haar naam en gaat voor haar tweede titel op rij.

Swiatek verloor afgelopen seizoen in de kwartfinales van Roland Garros als titelverdedigster van Sakkari. Ook op het toernooi van Ostrava en op de WTA Finals moest ze het afleggen tegen de 26-jarige Griekse, de huidige nummer 6 van de wereld. In Doha versloeg Swiatek, achtste op de mondiale ranking, haar ’angstgegner’ met 6-4 6-3. Kontaveit bereikte de eindstrijd met een zege op Jelena Ostapenko uit Letland: 6-1 6-4.

Swiatek hoopt zaterdag haar vierde WTA-titel binnen te halen. Kontaveit (26) staat op zes toernooizeges op de WTA Tour, waarvan ze er vier vorig jaar behaalde. In de onderlinge ontmoetingen tussen Swiatek en Kontaveit is de stand 2-2.

Schaakolympiade weggehaald uit Russische hoofdstad Moskou

18.16 uur: De internationale schaakbond FIDE heeft de 44e Schaakolympiade weggehaald uit Moskou. De Russische hoofdstad zou tussen 26 juli en 8 augustus schakers uit zo’n 190 landen ontvangen voor een soort WK voor landenteams, maar de FIDE gaat vanwege de Russische militaire inval in Oekraïne op zoek naar een andere locatie.

Ook het congres van de internationale schaakbond, dat tijdens de Schaakolympiade in Moskou zou worden gehouden, verhuist naar een ander land. Tijdens dat congres vindt onder meer een voorzittersverkiezing plaats. De Rus Arkadij Dvorkovitsj is sinds 2018 voorzitter van de FIDE. Zijn eerste termijn loopt dit najaar af.

De 44e Schaakolympiade zou eigenlijk al in 2020 in Moskou worden gehouden, maar moest vanwege de coronapandemie al twee keer worden verschoven. Volgens de FIDE was het een moeilijk besluit om het evenement weg te halen uit Rusland, aangezien de sport bijzonder populair is in het land van president Vladimir Poetin. „De snel verslechterende geopolitieke situatie heeft het bestuur echter gedwongen om deze moeilijke stap te zetten”, aldus de federatie.

Wereldkampioen Magnus Carlsen liet ook van zich horen over de situatie in Oekraïne. „Vrede is cool. Oorlog bepaald niet”, schreef de Noor op Twitter.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft alle sportbonden opgeroepen om voorlopig geen internationale evenementen te houden in Rusland en Belarus. Heel wat bonden gaven daar direct gehoor aan.

SC Cambuur verlengt contract verdediger Mac-Intosch

17.48 uur: Verdediger Calvin Mac-Intosch voetbalt ook volgend seizoen voor SC Cambuur. De 32-jarige Amsterdammer heeft zijn contract in Leeuwarden verlengd tot de zomer van 2023. Mac-Intosch speelde al 130 wedstrijden voor de Friese club, waarin hij zeven doelpunten maakte.

De centrale verdediger kwam tussen 2014 en 2016 al uit voor Cambuur en keerde in 2019 terug in Leeuwarden, nadat hij voor Almere City FC en Fortuna Sittard had gespeeld en buitenlandse uitstapjes had gemaakt naar Port Vale (Engeland) en Notodden (Noorwegen). Met Cambuur werd Mac-Intosch vorig seizoen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. In de Eredivisie staat de ploeg van trainer Henk de Jong nu op de negende plaats.

„Rust, ervaring en stabiliteit. Dat heeft elk team nodig en dat is onder meer wat Calvin ons brengt”, zegt technisch manager Foeke Booy. „Met al ruim honderd wedstrijden voor SC Cambuur is hij onderhand een echte clubspeler en dat is natuurlijk geen toeval. Als mens en als voetballer past hij uitstekend bij onze club en onze manier van spelen.”

Braziliaanse bondscoach Tite stopt na WK in Qatar

16.59 uur: Tite stopt na het WK van eind dit jaar in Qatar als bondscoach van het Braziliaanse voetbalelftal. De 60-jarige Braziliaan maakte dat zelf bekend in een tv-programma. „Ik heb in mijn carrière alles gewonnen, alleen de wereldtitel ontbreekt nog. Maar na het WK stop ik, ik ga daar niet over liegen”, aldus Tite.

De Braziliaan werkte als clubtrainer bij onder meer Grêmio, Internacional en Corinthians, waarmee hij in 2012 de Copa Libertadores won (de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League) en het WK voor clubs. In 2016 volgde hij oud-international Dunga op als bondscoach.

Onder leiding van Tite won de ’Seleção’ in 2019 de Copa América, vorig jaar ging de finale in eigen land tegen Argentinië verloren. De Brazilianen zijn in de kwalificatie voor het WK in Qatar nog ongeslagen en hebben zich net als de Argentijnen, die tweede staan in de groep, al verzekerd van deelname aan het mondiale toernooi.

Tite liet afgelopen jaar Ajax-aanvaller Antony debuteren in het Braziliaanse elftal. De 22-jarige Ajacied is inmiddels een vaste waarde in de selectie van de vijfvoudig wereldkampioen.

Tite observeert zijn manschappen tijdens het WK-kwalificatieduel met Paraguay. Ⓒ ANP/HH

Schaatsers Mulder en Dedden winnen eerste Grand Prix in Zweden

16.48 uur: Marthijn Mulder en Ineke Dedden hebben in de Zweedse stad Lulea de eerste wedstrijd van de Grand Prix op natuurijs gewonnen. Beide marathonschaatsers waren de snelste in een sprint met een medevluchter.

De winst van Mulder was een opzienbarende. De 23-jarige marathonschaatser uit Staphorst komt doorgaans uit bij de beloften, maar in Lulea wist hij alle mannen uit de Topdivisie te verrassen. Na een wedstrijd over 60 kilometer klopte hij in de sprint medevluchter Christiaan Hoekstra. Daarachter won Gary Hekman de strijd van de achtervolgers om plek drie.

Mulder (Team Bouwselect) en Hoekstra (Sportchalet Viehhofen) waren in het laatste kwart van de wedstrijd weggereden en bouwden een voorsprong op van ruim 30 seconden. Die slonk snel in de laatste omloop, maar op de streep hadden de twee nog zo’n 15 meter over.

Bij de vrouwen verliep de wedstrijd volgens een soortgelijk scenario. Hier werd het peloton wel sneller uit elkaar getrokken omdat de wind iets opstak, maar ook bij de vrouwen waren het twee rijders die streden om de winst. Dedden en Iris van der Stelt reden weg uit een kopgroep van dertien en namen flink afstand. In de sprint was Dedden de snelste. De 28-jarige schaatsster uit Wanneperveen was in 2020 ook de laatste winnares in Zweden. Merel Bosma won de sprint om de derde plaats.

Mulder en Dedden starten dinsdag in de tweede race van de Grand Prix in het oranje leiderspak. Voor zondag staat het Open Nederlands Kampioenschap op het programma.

Manchester United verbreekt samenwerking met Aeroflot

13.59 uur: Manchester United heeft de samenwerking verbroken met sponsor Aeroflot, de grootste luchtvaartmaatschappij van Rusland. Dat heeft de Engelse grootmacht besloten naar aanleiding van de situatie in Oekraïne.

„In het licht van de gebeurtenissen in Oekraïne hebben we de sponsorrechten van Aeroflot ingetrokken. We delen de zorgen van onze fans over de hele wereld en betuigen ons medeleven met de getroffenen”, meldt United.

Manchester United is de nummer 4 van de Premier League. De club is nog actief in de Champions League. In de achtste finales werd het in Spanje 1-1 in het eerste duel met Atlético Madrid.

Voorlopig geen wereldbeker skiën in Rusland

12.16 uur: Vijf wereldbekerwedstrijden in het skiën die voor de komende periode in Rusland zouden worden gehouden, gaan niet door. De overkoepelende organisatie FIS heeft dit besloten, na de Russische inval in Oekraïne.

„We doen dit om de veiligheid van iedereen te garanderen”, aldus de FIS in een verklaring. Sommige deelnemers zijn al in Rusland om zich voor te bereiden op de komende wedstrijden. „Met alle betrokken instanties proberen we ze zo snel mogelijk in staat te stellen terug te keren naar huis”, zegt de FIS.

Het gaat om wedstrijden in het skilopen, skicross, aerials en schansspringen.

FC Groningen legt Van Anholt niet vast na proefperiode

11.51 uur: FC Groningen heeft besloten Pelé van Anholt niet vast te leggen na een proefperiode. De 30-jarige verdediger trainde twee weken mee bij de nummer 10 van de Eredivisie in de hoop een contract af te dwingen.

„De proefperiode van Van Anholt zit erop. De club heeft besloten hem geen aanbieding te doen. We wensen Pelé veel succes in de rest van zijn carrière”, meldt FC Groningen.

Van Anholt zit zonder club na zijn vertrek bij de Cypriotische club Enosis Neon Paralimni, afgelopen zomer. Hij trainde eerder mee bij sc Heerenveen, de club waarbij hij werd opgeleid, om zijn conditie op peil te houden in afwachting van een nieuwe club.

De vleugelverdediger speelde ook voor sc Heerenveen, FC Emmen, Willem II, NAC Breda en de Amerikaanse club LA Galaxy.

DeRozan op dreef bij Bulls en nadert clubrecord Jordan

08.14 uur: DeMar DeRozan heeft Chicago Bulls in de NBA met 37 punten aan een zege geholpen op Atlanta Hawks. Het werd in het United Center van de Bulls 112-108.

Voor DeRozan (32) was het al zijn achtste opeenvolgende wedstrijd waarin hij minimaal 35 punten voor zijn rekening nam. Hij is dicht bij een clubrecord van clubicoon Michel Jordan, die in 1986 tot een reeks van tien duels kwam waarin hij per duel 35 punten of meer maakte.

Vlak voor tijd stonden de Hawks nog met 108-107 voor, maar de laatste 5 punten werden door de Bulls gemaakt. „Je wilt eigenlijk niet achter staan en die druk voelen om een duel eruit te trekken. Maar als je in die situatie zit, moet je erdoorheen. Ik hou van die momenten, die uitdagingen en die kansen”, zei DeRozan.

Slechts vijf andere spelers in de NBA kwamen in het verleden tot een reeks van acht duels waarin ze tekenden voor minimaal 35 punten per wedstrijd: Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Kobe Bryant, LeBron James en James Harden.

Chicago Bulls is de leider in de Eastern Conference, met 39 zeges en 21 nederlagen.

Loting Conference League met vier Nederlandse clubs

07.55 uur: Vier Nederlandse clubs horen vrijdagmiddag tegen wie ze hun Europese avontuur in de Conference League vervolgen. Voor de achtste finales van het derde Europese clubtoernooi wordt om 13.00 uur in Nyon geloot. AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse behoren tot de laatste zestien.

AZ en Feyenoord bereikten via de eerste plaats in hun groep de knock-outfase. Donderdag kwamen PSV en Vitesse daarbij. PSV, afgezakt uit de Europa League, was in twee duels te sterk voor het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Vitesse, dat als tweede in de poule was geëindigd, maakte op eigen veld een 2-1-uitnederlaag tegen Rapid Wien goed: 2-0.

De wedstrijden in de achtste finales worden op 10 en 17 maart afgewerkt. De finale staat voor 25 mei op het programma in het Albanese hoofdstad Tirana.