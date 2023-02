Evenepoel in regenboogtrui nog niet 100 procent: ’Misschien goed dat Pogacar hier niet is’

Evenepoel toonde zijn regenboogtrui al eerder, maar won er nog niet in. Gezien het exceptionele wielertalent dat de voormalig jeugdspeler van PSV is, is het onwaarschijnlijk dat hij getroffen wordt door de zogenaamde vloek die er op rust. „Ik zit op zo’n 90 procent, maar er zijn hier renners die er beter voor staan, zoals Adam Yates. In de top-3 eindigen lijkt me een realistisch doel, en ik hoop ook een rit te winnen. Met deze week valt of staat mijn loopbaan niet, maar het is altijd goed om vroeg je rekening te openen.”

Het Belgische fenomeen deed dat vorig jaar begin februari in de Ronde van Valencia, wat de opmaat was voor een weergaloos seizoen. Zijn ogen glinsteren als hij denkt aan zijn zeges in het monument Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Spanje en de WK-wegwedstrijd in Australië. „In Luik was voor mij het moment om alle misère achter me te laten. De eindwinst in de Vuelta en de wereldtitel waren voor mij een hele grote taart met een hele dikke kers erop.”

Lange weg

Het scheelde echter niet veel of aan het leven van Evenepoel was abrupt een einde gekomen. Op 15 augustus 2020 werd hij na een vreselijke val tijdens een afdaling in de Ronde van Lombardije zwaargewond uit een ravijn getild. In het ziekenhuis werden een breuk in het bekken, een dubbele breuk van het schaambeen, bloeduitstortingen op de longen en een gesprongen ader in zijn lies vastgesteld. „Het was een lange weg om terug te keren op mijn topniveau. Dat heeft zo’n twee jaar geduurd, maar ik denk dat het afzien en doorbijten door de moeilijke momenten het allemaal waard zijn geweest. Als je ziet welke hoogtepunten ik vorig jaar heb behaald, kwam daar ook veel emotie bij kijken”, aldus het uithangbord van Soudal-Quick-Step.

Pogacar en Evenepoel troffen elkaar vorig jaar in Tirreno-Adriatico. Ⓒ ANP/HH

In België kan men niet wachten om hun nieuwe wielerheld, die al wordt vergeleken met Eddy Merckx, in de Tour de France te zien strijden met tweevoudig winnaar Tadej Pogacar en titelverdediger Jonas Vingegaard. Maar zijn ploeg meent dat het Tour-debuut van het goudhaantje té vroeg komt en laat hem een gooi doen naar de eindzege in de Giro d’Italia. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het niet, al slaat het niet over in arrogantie, en blijkt uit zijn antwoorden het respect voor zijn tegenstanders. Op de vraag of hij het jammer vindt dat Pogacar - laatste winnaar in de Emiraten - er niet bij is, antwoordt Evenepoel: „Ik keek er wel naar uit, al is het misschien maar beter als je ziet hoe sterk hij nu bezig is.” Pogi startte in 2023 vijf keer en won viermaal, om daar ook nog de eindzege in de Ruta del Sol bij op te tellen.

Evenepoel vormt samen met Van Aert het vlaggenschip van het Belgische wielrennen. Evenepoel zegt te genieten van zijn vijf jaar oudere landgenoot en diens ’eeuwige’ strijd met aartsrivaal Van der Poel. „Het is een sportieve rivaliteit, denk ik. Ik vind het heel mooi om te zien hoe die twee kanonnen op verschillende vlakken aan elkaar gewaagd zijn. Het zijn jongens die elkaar al vanaf de junioren tegenkomen. Dat moet wel speciaal zijn. Het WK veldrijden en de sprintzege van Van der Poel? Voor België was dat heel jammer, maar zo’n spannende wedstrijd en finale zijn voor de sport heel erg mooi.”

Super-WK

Over wereldkampioenschappen gesproken: in augustus van dit jaar staat het super-WK - met bijna alle wielerdisciplines - op het programma. Daardoor kan Evenepoel in plaats van een jaar, maar tien maanden genieten van zijn regenboogtricot. „Het is niet gezegd dat iemand die trui gaat overnemen”, zegt hij met een knipoog. „Het is inderdaad jammer dat ik ’m maar tien maanden mag dragen. Maar het is nu eenmaal zo en dan is het aan mij om die trui nog eens te veroveren. Dat hoeft niet dit jaar te zijn. Het is sowieso mooi dat de regenboogstreepjes voor de rest van mijn carrière op de mouwtjes blijven. Die trui geeft me extra moraal en motivatie. Het geeft ook een ander soort druk. Of druk…Eerder andere verplichtingen en aanzien. Er zijn veel meer dingen die op je afkomen, maar ik denk dat ik er stilaan aan gewend raak.”

Evenepoel is dan wel in het bezit van het iconische kledingstuk, maar ervoer net als zijn collega’s een luidruchtige zondagavond. In het luxueuze W-hotel naast het Yas Marina Circuit, waar Max Verstappen eind november voor het derde jaar op rij won, was de herrie van een andere autorace hinderlijk hoorbaar. „Volgens mij ging het om een sessie van twaalf uur, dus flink afzien”, aldus Evenepoel, die zichzelf niet in zo’n snelle bolide ziet racen. „Ik zit liever op mijn gemak in zo’n auto om die ronkende motor te horen, maar niet te zot hoor. Ik heb een andere carrière, waarin ik nog veel moois hoop te laten zien...”