Voormalig Tour-winnaar Federico Bahamontes (95) overleden

Federico Bahamontes is op 95-jarige leeftijd overleden, zo melden Spaanse media. Hij was de oudste nog levende winnaar van de Tour de France. De 83-jarige Jan Janssen, die in 1968 als eerste Nederlander de Tour won, neemt het stokje over.

Federico Bahamontes stond bekend als ’de Adelaar van Toledo’. Ⓒ ProShots