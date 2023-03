Botic van de Zandschulp knokt zich verder op ATP-toernooi van Dubai

Van de Zandschulp, nummer 33 op de wereldranglijst, startte slecht. In de eerste set verprutste hij de nodige breekkansen tegen Ymer om uiteindelijk de set met 6-3 in te leveren. In de tweede set waren de rollen omgedraaid. De Nederlander wist zijn Zweedse opponent, de nummer 59 van de wereldranglijst, dit keer wel te breken en won nu zelf met 6-3.

De derde en beslissende set ging lange tijd gelijk op. Bij 3-3 pakte Van de Zandschulp voor de tweede keer in deze set een break voorsprong om vervolgens de volgende twee games snel op zijn conto te schrijven en daarmee de partij: 6-3.

Bij de laatste acht neemt Van de Zandschulp het op tegen de als tweede geplaatste Rus Andrej Rublev, die zich in drie sets langs de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina knokte. Het werd 1-6 7-6 (6) 7-6 (3). Davidovich Fokina liet in de tiebreak van de tweede set vijf wedstrijdpunten op een rij onbenut.

Later op de dag wacht Tallon Griekspoor in de tweede ronde de kraker tegen Novak Djokovic. Griekspoor, de nummer 39 van de wereld, was in de openingspartij te sterk voor de Fransman Constant Lestienne. De 26-jarige Noord-Hollander speelde één keer eerder tegen Djokovic. Op de US Open van 2021 was de Serviër met 6-2 6-3 6-2 te sterk.

