Voetbalwereld reageert verslagen op overlijden Rob Rensenbrink

„Hij was in België nog beroemder dan in Nederland. Ze vinden hem daar de allerbeste buitenlandse speler ooit. Ik heb anderhalf jaar met hem mogen spelen. Hij is zo groot als Piet Keizer. Alleen Johan Cruijff was beter”, aldus Mulder, die namens de vrouw van Rensenbrink diens overlijden naar buiten bracht.

Op Twitter kwamen al snel geschokte reacties. „Rob Rensenbrink overleden. Fantastische voetballer en een bijzonder mens”, meldde presentator Jack van Gelder.

„Rob Rensenbrink was een magistrale linksbuiten en een sympathieke man”, aldus Tom Egbers, sportpresentator bij de NOS.

„Rob Rensenbrink voor altijd een held”, meldde voetbaltrainer Mark Wotte.

De Belgische sportpresentator Karl Vannieuwkerke noemde de voormalige linksbuiten een charismatische voetballer, die vooral veel goals maakte. Hij telde er 24 in twee seizoenen bij Club Brugge en 143 in negen seizoenen bij Anderlecht.

Sportjournalist Frits Barend treurde om het overlijden van een „geniale voetballer, net als Cruijff geboren in 1947. Hij was een magistrale linksbuiten, de ster van Anderlecht, en had in 1978 Nederland bijna wereldkampioen gemaakt. Bescheiden, prachtig, innemend mens.”

Het overlijden van Rensenbrink is een zware slag voor wie van RSC Anderlecht houdt. Dat meldde de Brusselse club kort na het nieuws dat de voormalig linksbuiten is overleden na een slepende spierziekte. „Rob Rensenbrink is een absoluut clubicoon”, valt te lezen op de website van ’Paars-wit’, waar Rensenbrink speelde van 1971 tot 1980.

„De ’slangenmens’ is de mooiste linksvoor uit de geschiedenis van RSCA en hij was een van de architecten van de eerste belangrijke Europese successen van de club”, roemt Anderlecht de Noord-Hollander, die 143 doelpunten maakte voor de club en onder meer twee keer de Europa Cup II en twee keer de Europese Supercup won.

„Zijn onnavolgbare techniek, zijn sierlijkheid en zijn neus voor doelpunten hebben de supporters van Anderlecht en alle voetballiefhebbers ter wereld jarenlang in vervoering gebracht. We zijn erg trots dat hij onze kleuren negen mooie seizoenen gedragen heeft.”