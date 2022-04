Charlec Leclerc na stuurfout: ’Ik ben boos op mezelf’

Door zijn stuurfout finishte de Ferrari-coureur niet als derde, maar als zesde in Italië. „Dit had niet mogen gebeuren. Ik ben boos op mezelf”, aldus Leclerc. „Ten opzichte van Red Bull hadden we niet de snelheid. Ik was te gretig en heb daar de prijs voor betaald. Dat kost me zeven punten en die kunnen kostbaar zijn aan het einde van de rit.”

Ferrari was twee weken eerder in Australië op alle fronten superieur, maar in Imola was Red Bull juist sneller. Leclerc: „De tijd zal moeten uitwijzen hoe groot de stap daadwerkelijk is die zij hebben gezet, maar het was duidelijk dat Red Bull hier de bovenhand had.”

Bekijk ook: Max Verstappen blij met sterk weekeinde voor Red Bull

Bekijk ook: Verstappen en Red Bull geven Ferrari rechtse directe op Imola