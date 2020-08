Shanice van de Sanden klopt Dominique Janssen in Champions League-finale

Dankzij de overwinning was voor grootmacht Lyon ook de treble binnen. Eerder werd al de Franse beker veroverd en werd de ploeg als koploper in de vanwege corona afgebroken competitie tot kampioen uitgeroepen. Het betekende de veertiende landstitel in successie.

Hoewel Van de Sanden in de afgelopen twee Champions League-finales goed was voor vijf assists, kwam de pijlsnelle buitenspeelster in San Sebastian pas in de 86e minuut in het veld. Collega-international Dominque Janssen startte aan Wolfsburg-kant als linker centrale verdediger.

Lyon, dat de sterspeelster Ada Hegerberg miste vanwege een zware knieblessure, nam in de 25e minuut de leiding. Janssen dacht een voorzet met een sliding onschadelijk te maken, maar zag de bal tot haar schrik voor de voeten van Eugenie Le Sommer belandden. De Française wist daar wel raad mee: 1-0.

Saki Kumagai verdubbelde vlak voor rust de score met een afstandsschot. Wolfsburg kwam in de tweede helft via een rake kopbal van Alexandra Popp terug in de wedstrijd, maar een gelukkig doelpunt van Sara Björk Gunnarsdóttir vlak voor tijd besliste de eindstrijd definitief in Frans voordeel.