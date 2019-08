Definitief: Rooney assistent Cocu bij Derby

De 33-jarige oud-aanvaller van Manchester United en Everton krijgt nummer 32 bij de club uit het Championship. „Wayne Rooney is een wereldklasse voetballer”, zegt een tevreden Cocu.

De oud-sterspeler van het Engelse elftal speelt op dit moment in de Verenigde Staten, bij DC United. Hij zal daar het jaar afmaken en in januari gaat zijn contract in Derby in, dat een duur heeft van anderhalf jaar, met een optie voor nog een jaar.

